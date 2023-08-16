Концерт органной музыки XVII-XX веков пройдёт в Пскове

11:42, 16 августа 2023, ПАИ

Концерт органной музыки из цикла «Игры со временем» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 20 августа. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В концерте примет участие выпускница Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, органистка Виталия Котова.

Для псковичей прозвучит музыка XVII-XX веков: произведения И. С. Баха, Н. Брунса, Ф. Куперена, И. Брамса, Ж. А. Алена и М. Л. Таривердиева.

Отметим, что посещение концерта осуществляется по пригласительным билетам за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом концерта.