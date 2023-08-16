В Пскове обещание перезвонить после собеседования равно отказу у каждого третьего работодателя
Обещание каждого третьего работодателя в Пскове перезвонить после собеседования означает отказ, следует из опроса сервиса SuperJob.
По словам каждого второго рекрутера, обещание позвонить после собеседования соискателям следует понимать буквально и ждать звонка. Каждый третий рекрутер использует фразу «Мы вам перезвоним» в качестве завуалированного отказа в трудоустройстве. Семь из десяти псковичей уже давно это поняли и, услышав подобную формулировку, не питают иллюзий относительно устройства на работу в эту компанию.
Молодёжь до 24 лет в силу своего небольшого жизненного и профессионального опыта расценивает обещание перезвонить как отказ в найме чуть реже тех, кто старше (60 %).
С ростом уровня дохода недоверие к фразе «Мы вам перезвоним» становится несколько меньше: среди горожан с зарплатой до 50 тысяч рублей 78 % считают её синонимом отказа, среди зарабатывающих от 80 тысяч рублей – 65 %.
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В Пскове обещание перезвонить после собеседования равно отказу у каждого третьего работодателя
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