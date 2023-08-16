Псковский театр танца «Русские узоры» объявил набор детей
Набор в театр танца «Русские узоры» пройдёт в псковском Доме офицеров 28 и 29 августа. Об этом сообщается в группе культурного учреждения в социальной сети «ВКонтакте».
Заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца «Русские узоры» объявил набор в ансамбль мальчиков и девочек от трёх до 12 лет.
Набор будет проходить 28 и 29 августа с 18:00 до 19:00 в Доме офицеров Пскова на улице Комдива Кирсанова, 5.
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