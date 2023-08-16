Светофор появится на перекрёстке улиц Алмазной и Чудской в Пскове

20:31, 16 августа 2023, ПАИ

Светофор появится на перекрёстке улиц Алмазной и Чудской в Пскове. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Будет полноценный транспортный узел с полноценным пересечением. Исключается перестроение с первой в четвёртую полосу с местом для разворота. Будет полноценный перекрёсток улиц Алмазной и Чудской со светофором», – отметил Владимир Папорт.

Отметим, что в настоящий момент ведётся ремонт улицы Алмазной, в рамках которого и будет реконструирован перекрёсток с улицей Чудской. Контракт с подрядчиком заключён до 2025 года, но все работы он пообещал выполнить уже в этом году.