Попытку шпионажа для украинских спецслужб пресекли в Псковской области

08:33, 17 августа 2023, ПАИ

Попытку сбора гражданином Украины сведений в интересах специальных служб Украины пресекли сотрудники управления ФСБ России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления.

Так, уроженца Депропетровска задержали в мае 2023 года при въезде на территорию России в Печорском районе. Сотрудники УФСБ установили, что кадровый работник Службы безопасности Украины поручил мужчине собирать информацию о военнослужащих пограничных органов, а также об украинцах, сотрудничающих с правоохранительными органами.

В управлении рассказали, что с учётом имевшихся доказательств житель Украины сознался, что состоит в агентурном аппарате СБУ с октября 2022 года, а в Россию он следовал по заданию указанной специальной службы, однако собрать данные и передать их не успел.

Управление ФСБ России по Псковской области объявило украинцу официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьёй 276 УК РФ (Шпионаж). Мужчине закрыт въезд в страну до 2053 года.

Добавим, что с начала 2023 года сотрудники управления пресекли попытки 10 агентов специальных служб Украины попасть на территорию Российской Федерации.