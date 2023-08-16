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Экономика

Россия вошла в число стран с наибольшим приростом богатства

Россия вошла в число стран, где был зафиксирован наибольший прирост благосостояния за 2022 год, пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад одного из швейцарских банков.

Фото: ПАИ

Согласно документу, Россия смогла увеличить своё состояние на 600 млрд долларов. Кроме того, число российских миллионеров также выросло на 56 тысяч – до 408 тысячи, в то время как количество людей со сверхвысоким состоянием (людей с состоянием свыше 50 млн долларов) подскочило почти на 4 500.

В число стран с наибольшим приростом богатства также вошли Мексика, Индия и Бразилия. А вот США за 2022 год потеряли больше всех стран в мире: благосостояние этого государства уменьшилось на 5,9 трлн долларов.

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