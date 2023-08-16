Россия вошла в число стран с наибольшим приростом богатства

23:59, 16 августа 2023, ПАИ

Россия вошла в число стран, где был зафиксирован наибольший прирост благосостояния за 2022 год, пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад одного из швейцарских банков.

Согласно документу, Россия смогла увеличить своё состояние на 600 млрд долларов. Кроме того, число российских миллионеров также выросло на 56 тысяч – до 408 тысячи, в то время как количество людей со сверхвысоким состоянием (людей с состоянием свыше 50 млн долларов) подскочило почти на 4 500.

В число стран с наибольшим приростом богатства также вошли Мексика, Индия и Бразилия. А вот США за 2022 год потеряли больше всех стран в мире: благосостояние этого государства уменьшилось на 5,9 трлн долларов.