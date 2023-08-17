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Происшествия

Автомобилист сбил пенсионерку на парковке в Великих Луках

Автомобилист сбил пенсионерку на парковке в Великих Луках. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Фото: Luki-News

Так, 15 августа в 19:50 у дома № 11 на улице Вокзальной 41-летний водитель автомобиля Ford Focus сбил на автостоянке торгового центра 71-летнюю женщину.

Позднее великолучанка обратилась за медицинской помощью, у неё диагностировали перелом. Установлено, что водитель был трезв.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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