Стали известны подробности гибели женщины после падения с девятого этажа в Пскове
Стали известны подробности происшествия, при котором погибла женщина в результате падения из окна в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Псковской области.
По предварительным данным, погибшей является 46-летняя жительница квартиры, расположенной на девятом этаже дома.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и выясняют обстоятельства произошедшего.
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