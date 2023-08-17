Стали известны подробности гибели женщины после падения с девятого этажа в Пскове

17:21, 17 августа 2023, ПАИ

Стали известны подробности происшествия, при котором погибла женщина в результате падения из окна в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Псковской области.

По предварительным данным, погибшей является 46-летняя жительница квартиры, расположенной на девятом этаже дома.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и выясняют обстоятельства произошедшего.