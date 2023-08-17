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Общество

Псковский музей уточнил режим работы Спасо-Преображенского собора

Режим работы Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря с 18 по 20 августа опубликовала пресс-служба Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Сотрудники обратили внимание, что в связи с неблагоприятными погодными условиями с 18 по 20 августа при отсутствии дождя Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря с фресками второй четверти XII века будет открыт для посещения по следующему расписанию:

  • 18 августа (пятница), начало сеансов: 11:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00;
  • 19 августа (суббота), начало сеансов: 12:00, 13:00, 16:00, 17:00;
  • 20 августа (воскресенье), начало сеансов: 11:00, 14:00, 16:00.

«Просим учитывать данную информацию при планировании посещения объекта», – уточнили в пресс-службе.

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