Псковский музей уточнил режим работы Спасо-Преображенского собора
Режим работы Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря с 18 по 20 августа опубликовала пресс-служба Псковского музея-заповедника.
Сотрудники обратили внимание, что в связи с неблагоприятными погодными условиями с 18 по 20 августа при отсутствии дождя Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря с фресками второй четверти XII века будет открыт для посещения по следующему расписанию:
- 18 августа (пятница), начало сеансов: 11:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00;
- 19 августа (суббота), начало сеансов: 12:00, 13:00, 16:00, 17:00;
- 20 августа (воскресенье), начало сеансов: 11:00, 14:00, 16:00.
«Просим учитывать данную информацию при планировании посещения объекта», – уточнили в пресс-службе.
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