Псковский музей уточнил режим работы Спасо-Преображенского собора

17:43, 17 августа 2023, ПАИ

Режим работы Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря с 18 по 20 августа опубликовала пресс-служба Псковского музея-заповедника.

Сотрудники обратили внимание, что в связи с неблагоприятными погодными условиями с 18 по 20 августа при отсутствии дождя Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря с фресками второй четверти XII века будет открыт для посещения по следующему расписанию:

18 августа (пятница), начало сеансов: 11:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00;

19 августа (суббота), начало сеансов: 12:00, 13:00, 16:00, 17:00;

20 августа (воскресенье), начало сеансов: 11:00, 14:00, 16:00.

«Просим учитывать данную информацию при планировании посещения объекта», – уточнили в пресс-службе.