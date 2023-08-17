Алексей Репников назвал псковичам имена современных композиторов, которых стоит послушать

18:28, 17 августа 2023, ПАИ

Современных композиторов посоветовал псковичам художественный руководитель и главный дирижёр губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Гость студии назвал Алексея Крашенинникова, который работает в Государственном академическом Мариинском театре, доцента Санкт-Петербургской Государственной консерватории Евгения Петрова, а также Вячеслава Круглика, который написал фанфару для губернаторского оркестра.

Алексей Репников также отметил, что в репертуаре губернаторского симфонического оркестра Псковской области могут появиться современные композиторы. «Нужно публику перенастроить, чтобы люди на нас немного по-другому посмотрели», – добавил художественный руководитель.

Ранее сообщалось, что Алексей Репников объявил концертную программу фестиваля «Музыка на воде» в Пскове.