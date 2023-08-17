Губернаторский оркестр Псковской области исполнит Седьмую симфонию Шостаковича

18:40, 17 августа 2023, ПАИ

Симфонию № 7 «Ленинградская» композитора Дмитрия Шостаковича исполнит Губернаторский симфонический оркестр Псковской области этой зимой. Об этом сообщил художественный руководитель и главный дирижёр оркестра Алексей Репников в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В этом году у нас будет больше симфоний. Обязательно хотим исполнить Седьмую симфонию Шостаковича», – поделился гость студии и добавил, что симфония рассчитана на большой состав оркестра, поэтому к выступлению присоединятся и другие музыканты.

Алексей Репников также отметил, что это именно та симфония, которая должна быть в крови у всех. «Хоть она и называется Ленинградской, она не менее близка и Пскову», – заключил дирижёр.