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Спорт

В России более трёх миллионов детей занимаются в спортшколах

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко представил отчет о развитии законодательства в сфере регулирования физической культуры, спорта и образования. На заседании Совета по спорту обсудили важные вопросы и внесли изменения в законодательную базу о физкультуре, спорте и образовании для создания комфортных условий развития этих сфер в России, пишет ТАСС.

Фото: ПАИ

Внесенные изменения направлены на гармонизацию и повышение эффективности действующих нормативно-правовых актов. В частности, в рамках изменений тренеры получат статус педагогических работников с соответствующими социальными гарантиями, такими как повышение заработной платы и увеличение продолжительности ежегодного отпуска. Эта мера призвана улучшить условия работы и оплаты труда тренеров, способствуя их профессиональному росту.

Кроме того, Минспортом РФ и координационным центром была введена цифровая система сопровождения регионов. Она позволяет эффективно отслеживать ситуацию в каждой спортивной школе или у тренера-преподавателя. Также спортсменам предоставят более комфортные условия для занятий.

В рамках улучшения системы детско-юношеского спорта было через лицензирование проведен аудит всей системы. В ней действует около пяти тысяч организаций и более 52,4 тысячи объектов. В спортивных школах занимаются около 3,2 миллиона спортсменов, а работает более 96 тысяч тренеров-преподавателей.

Также в Госдуму был внесен законопроект о наделении субъектов и муниципалитетов полномочиями по финансированию подготовки воспитанников спортшкол в возрасте 18 лет и старше. Эта мера направлена на обеспечение финансовой поддержки для развития спортивных талантов в более зрелом возрасте.

Отметим, что в Псковской области также поддерживают желание жителей вести здоровый образ жизни. Спортивная инфраструктура активно развивается – за последние пять лет появилось больше 180 воркаут-площадок, 13 ФОКОТов, 27 спортивных площадок, тренировочный центр, пришкольные стадионы. В 2023 году планируется строительство четырёх малых спортивных площадок ГТ, двух ФОКОТов и трёх «умных» спортивных площадок.

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