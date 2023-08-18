Жилой дом чуть не сгорел из-за неосторожного курения в Великолукском районе
Жилой дом чуть не сгорел из-за неосторожности во время курения в Великолукском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Возгорание произошло 17 августа в деревне Майкино Великолукского района.
По предварительным данным, в доме курила женщина, а находящийся там же мужчина спал. Женщине позвонили, она кинула сигарету и ушла.
Отмечается, что дом горит уже второй раз.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
На месте работали бригада скорой помощи, а также пожарные подразделения.
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