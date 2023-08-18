Александр Котов улучшил позиции в медиарейтинге глав заксобраний субъектов РФ

10:53, 18 августа 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поднялся на девять строчек в июльском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации и занял 13-е место. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», являющейся составителем рейтинга.

Лидером в июле стал председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, на втором месте – председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, на третьем – председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 85 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.