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Общество

Три улицы в псковском микрорайоне Лепеши приняты после ремонта

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

Три улицы в микрорайоне Лепеши – Лепешинского, Солнечная и проезд до улицы Шелгунова приняты после ремонта. Это более 1,3 километра дорог. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Главная особенность объекта – обеспечение водоотвода на Солнечной. Во время работ нашли старую ливневку и изменили уклон дороги. Теперь вся вода уходит», – уточнил Борис Елкин.

Он отметил, что восстановлены все тротуары и сделаны дополнительные парковочные пространства. Для безопасности на дорогах установлено шесть «лежачих полицейских».

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