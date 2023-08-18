Три улицы в псковском микрорайоне Лепеши приняты после ремонта

16:34, 18 августа 2023, ПАИ

Три улицы в микрорайоне Лепеши – Лепешинского, Солнечная и проезд до улицы Шелгунова приняты после ремонта. Это более 1,3 километра дорог. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Главная особенность объекта – обеспечение водоотвода на Солнечной. Во время работ нашли старую ливневку и изменили уклон дороги. Теперь вся вода уходит», – уточнил Борис Елкин.

Он отметил, что восстановлены все тротуары и сделаны дополнительные парковочные пространства. Для безопасности на дорогах установлено шесть «лежачих полицейских».