Гаражный проезд планируют капитально отремонтировать в Пскове

17:21, 19 августа 2023, ПАИ

Гаражный проезд планируют капитально отремонтировать в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в программе ПАИ-live.

«Планов много. Сейчас проектируется [идёт разработка проектно-сметной документации на реконструкцию Гаражного проезда от Рижского проспекта до улицы Шестака. – ПАИ], будем изыскивать средства на капитальный ремонт Гаражного проезда. Это будет полноценный дублёр Рижского проспекта», – объяснил Борис Елкин.

Он уточнил, что после капремонта от дороги на деревню Родина можно будет спокойно поехать, не поворачивая на Рижский проспект, а транзитом по Гаражному проезду. «Это существенно разгрузит движение», – заключил Борис Елкин.