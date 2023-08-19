Гаражный проезд планируют капитально отремонтировать в Пскове
Гаражный проезд планируют капитально отремонтировать в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в программе ПАИ-live.
«Планов много. Сейчас проектируется [идёт разработка проектно-сметной документации на реконструкцию Гаражного проезда от Рижского проспекта до улицы Шестака. – ПАИ], будем изыскивать средства на капитальный ремонт Гаражного проезда. Это будет полноценный дублёр Рижского проспекта», – объяснил Борис Елкин.
Он уточнил, что после капремонта от дороги на деревню Родина можно будет спокойно поехать, не поворачивая на Рижский проспект, а транзитом по Гаражному проезду. «Это существенно разгрузит движение», – заключил Борис Елкин.
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