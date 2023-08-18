Первый день фестиваля «Музыка на воде» проходит в Пскове

20:33, 18 августа 2023, ПАИ

Первый день фестиваля под открытым небом «Музыка на воде» проходит в псковском дендропарке сегодня, 18 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Фестиваль посвящён 210-летию итальянского композитора Джузеппе Верди.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Оперные композиции итальянского музыканта звучат в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под руководством дирижёра и художественного руководителя Алексея Репникова.