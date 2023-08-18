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Общество

Гости фестиваля «Музыка на воде» увидели выставку скульптур

Выставку скульптур и шоу мыльных пузырей смогли увидеть гости фестиваля «Музыка на воде». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

23 скульптуры в жанре современного искусства представлены в экспозиции, которая развернулась под открытым небом на территории Мирожского дендропарка. Авторами работ стали петербургские художники из Дома скульпторов, члены Союза художников России. В своём творчестве авторы воплотили темы музыки и воды.

Скульптуры изготовлены из различных материалов: из бронзы, камня, дерева, бетона, гипса.

Для самых юных зрителей организаторы подготовили шоу мыльных пузырей, которое состоялось до начала концертной программы. Дети смогли не только посмотреть выступление аниматора, но и сами поучаствовали в создании мыльных пузырей различных размеров.

Напомним, мероприятие проходит на площадке в Пскове 18 и 19 августа.

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