Фестиваль гусельной музыки проходит в Красногородском районе

15:29, 19 августа 2023, ПАИ

Второй год подряд фестиваль гусельной музыки в деревне Платишино Красногородского района собирает гостей из разных регионов России: Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом ПАИ сообщила газета «Заря».

Напомним, в прошлом году ТОС «Платишино» стало победителем регионального конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений. Члены конкурсной комиссии единогласно поддержали ТОС «Платишино» с проектом «Творческий проект: «Фестиваль гусельной музыки - Граинская сторон». И в этом году комитет по культуре Псковской области, областной Центр народного творчества и администрация Красногородского района подготовили второй областной фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона».

Программа мероприятия по-прежнему насыщенная. Уже с раннего утра, перед самым заездом мастеров и прибытием участников фестиваля, специалист по методике клубной работы Платишинского сельского клуба, председатель ТОС «Платишино» Надежда Иванова рассказала: «Платишино готово к приёму гостей и участников фестиваля гусельной музыки «Граинская сторона». Не один месяц неравнодушные жители нашей деревни готовились к празднику, чтобы для каждого он стал незабываемым и интересным. Работа была проведена колоссальная для встречи дорогих гостей. Мы сделали всё, чтобы вам сюда захотелось вернуться».

Открылся фестиваль выступлениями профессиональных исполнителей и любительских коллективов Псковской области и Пскова, Московской области, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

«В этом году фестиваль в Платишино проходит уже во второй раз, но можно с уверенностью сказать, что Граинский край стал площадкой для творчества юных музыкантов и профессионалов, местом для общения и обмена опытом, отметили специалисты областного Центра народного творчества», – отметили в газете.

С утра в ретро-кинозале для зрителей проходит демонстрация фильма о знаменитых псковских гуслярах и развитии гусельной традиции на Псковской земле «Псковщина гусельная».

Волонтёры из числа местных жителей проводят экскурсии для гостей на родник, в Музее культуры старообрядцев. Все площадки фестиваля созданы с учётом разнообразия интересов гостей.

«Москвичи подготовили литературно-музыкальную композицию «Здесь вдруг раздастся глас приятный и звонких гуслей беглый звук». На встречу с полюбившимися знаменитостями пришли почитатели творчества солисток Государственного оркестра «Гусляры России» Ольги Алексеевой и Полины Ерëминой и концертмейстера оркестра русских народных инструментов Российского государственного музыкального Центра (г. Москва) Андрея Шелыганова», – подчеркнули в газете.

Также на площадках фестиваля проходит народное гуляние с ярмаркой и традиционными деревенскими угощениями «Угощайтесь, люди добрые!».

Работают интерактивные площадки. Две из них («Акварельные импровизации на тему гуслей» и «Пой, гуляй, народ честной») подготовил семейный ансамбль «Поозëрье» из деревни Кисляково Пушкиногорского района. А на «Весëлый карагод» - псковские хороводы и хороводные игры - зазывают уже красногородцы.

«Здесь есть где развернуться русской душе. Ни один гость не оставлен без внимания. Яблочный Спас нам гуляния припас. И всё это под струны гуслей. В этой сельской глубинке живёт сама Россия душой нараспашку. И каждый, кто сегодня приехал в Платишино, к этому причастен», – заключили в газете.

«Фестиваль в деревне Платишино - самое замечательное событие в жизни нашего района. Это праздник для души. Спасибо организаторам!», – так о празднике отзываются гости.