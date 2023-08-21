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Культура

Выставка о молодых учёных откроется в музее-усадьбе Ковалевской в Псковской области

22 августа в 14:00 в Мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской состоится открытие выставки «Молодые ученые – будущее России». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Это проект Молодежного парламента при Государственной Думе ФС РФ, в Псковской области – Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.

В выставочном пространстве будут представлены 15 портретов молодых ученых России с описанием их научной деятельности и 6 портретов молодых ученых Псковской области. Проект реализуется при поддержке сервиса «Росмолодежь. Гранты».

Выставка уже экспонировалась более чем в 40 регионах России. В музее, посвященном жизни и деятельности Софьи Ковалевской, которая получила ученую степень в 24 года, проект будет выглядеть особенно актуальным.

Выставка будет работать до 1 октября 2023 года в главном усадебном доме музея-усадьбы С. В. Ковалевской (Великолукский район, д. Полибино).

Телефон для справок 8 (81153) 2 95 23.

 

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