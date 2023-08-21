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Культура

 Псковский спектакль «Лягушки» откроет театральный фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге

Новый спектакль Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина «Лягушки» по роману современного китайского писателя Мо Яня 6 октября откроет один из крупнейших театральных фестивалей страны – «Балтийский дом». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Фото театра

В 2023 году фестиваль пройдет под девизом «Взгляд на Восток», об этом сообщили организаторы на пресс-конференции в ТАСС, в которой принял участие художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев.

Спектакль «Лягушки» в программе представляет направление «Взгляд российских театров на восточную литературу». Напомним, что Псковский театр драмы – первый государственный театр России, обратившийся в XXI веке к современной литературе Китая. «Откроет фестиваль спектакль Псковского театра драмы по произведению Мо Яня «Лягушки», спектакль совершенно удивительный», – отметила художественный директор фестиваля Марина Беляева.

«Я считаю фестиваль «Балтийский дом» одним из лучших театральных фестивалей страны. Это серьезный фестиваль с богатой историей и традициями. То, что наш спектакль его открывает, – почетно и ответственно. Это очень важное осеннее событие в жизни нашего театра. «Лягушки» – это настоящий китайский эпос. При этом мы старались учитывать культурные различия между нашими странами и адаптировать произведение, чтобы зрителю был понятен ход сюжета и проблематика. Наш выбор пал на этот текст, потому что сама тема его остра, современна и актуальна не только для Китая, но и для многих стран – спектакль касается проблемы рождаемости, абортов», – прокомментировал Дмитрий Месхиев.

Инсценировку романа написал арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин. Режиссером в Пскове выступил Никита Кобелев, с нынешнего творческого сезона – главный режиссер Александринского театра. Художник спектакля – Нана Абдрашитова.

В программе 33-го фестиваля «Балтийский дом», который пройдет в октябре в Санкт-Петербурге, будет также представлен современный индийский театр; свой взгляд на восточную литературу продемонстрирует и Московский академический театр драмы им. А. С. Пушкина; в разделе «Эпический и ритуальный театр» заявлены национальные театры из Калмыкии, Бурятии и Якутии; также будут показаны студенческие спектакли ведущих творческих вузов России.

В Пскове увидеть спектакль «Лягушки» можно будет 27 августа.


Напомним, что в прошлом году Псковский театр драмы участвовал в фестивале со спектаклем Антона Федорова «Морфий» и завоевал главную награду – приз зрительских симпатий.

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