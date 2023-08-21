Соревнования по плаванию пройдут в Пскове 24 августа
Чемпионат и первенство Псковской области по плаванию на спринтерских дистанциях памяти директора школы № 1 Нины Зуевой пройдут в СШОР по плаванию «Барс» 24 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
В соревнованиях примут участие 150 юношей и девушек 2012 года рождения и старше.
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