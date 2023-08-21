Музыканты на фестивале «Музыка на воде» в Пскове от брызг фонтана не пострадали

16:54, 21 августа 2023, ПАИ

Зрителей фестиваля «Музыка на воде», которые переживали, не нанесли ли брызги от фонтана во время концерта неудобство музыкантам Губернаторского симфонического оркестра, успокоили и поблагодарили за переживания.

«Ветер мог какие-то капли доносить, но это не история про то, что кого-то из выступающих залило водой. У нас с музыкантами всё было в порядке. Никакие музыкальные инструменты не пострадали», – прокомментировал источник в оркестре корреспонденту ПАИ вопросы зрителей.

Фонтан, на котором воспроизводилась видеопроекция, располагался в специальной точке пруда, согласно техническим требованиям. От источника проекции необходимо определённое расстояние для того, чтобы экран был раскрыт. Однако близость фонтана никакого дискомфорта артистам не доставила, уточнили организаторы фестиваля.

Напомним, что фестиваль «Музыка на воде» в Пскове состоялся 18 и 19 августа на берегу Утиного пруда в Мирожском дендропарке. Для зрителей прошли концерты, мультимедийное шоу, выставка скульптур, а также шоу мыльных пузырей. Подробнее о прошедшем мероприятии читайте в специальном сюжете ПАИ.

Фоторепортаж ПАИ с фестиваля «Музыка на воде» в Пскове смотрите здесь.