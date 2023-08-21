Как поступить в спортивную школу, обсуждают в медиацентре ПАИ

14:36, 21 августа 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая работе нескольких спортивных школ Пскова, проходит в медиацентре ПАИ.

Что делать, если ребёнок хочет стать спортсменом, что нужно для поступления в спортивную школу, сколько стоит обучение в Пскове, какие перспективы имеют псковские спортсмены на российском и международном уровнях?

Об этом расскажут директор спортивной школы «Ника» Александр Белоус, директор спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Барс» Татьяна Куваева, директор спортивной школы «Бригантина» Сергей Горячев, и. о. директора СШ «Гармония» Римма Мухтарова.