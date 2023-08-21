Специалисты ЛНР в Пскове осваивают работу в информационной системе «Социальный комплекс»

14:55, 21 августа 2023, ПАИ

Специалисты Псковской области вновь выступают экспертами для сотрудников государственных органов новых субъектов РФ по внедрению программного продукта в деятельность социальной службы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ближайшие несколько дней осваивать работу в информационной системе «Социальный комплекс» будут десять представителей исполнительных органов Луганской Народной Республики. Среди них сотрудники Минтруда ЛНР, Минцифры ЛНР и управлений соцзащиты администраций городов Луганска, Стаханова и Свердловска.

Информационная система «Социальный комплекс» является отечественной разработкой, предназначенной для комплексной автоматизации деятельности организаций социального обслуживания граждан, обеспечивающей единый механизм ведения личных дел и начислений гражданам, получающим социальные выплаты.

Напомним, на прошлой неделе в Псковскую область приезжала делегация специалистов из Херсонской области для знакомства с программным продуктом для сферы социальной защиты.