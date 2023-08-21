Какие спортшколы принимают детей на новый учебный год, обсудили в медиацентре ПАИ. Главное

22:41, 21 августа 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая работе нескольких спортивных школ Пскова, прошла в медиацентре ПАИ.



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ







У директора спортивной школы «Ника» Александра Белоуса, директора спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Барс» Татьяны Куваевой, директора спортивной школы «Бригантина» Сергея Горячева и у и. о. директора СШ «Гармония» Риммы Мухтаровой выяснили, какие спортивные школы принимают детей на новый учебный год.

Главное:

2 сентября в парке Строителей состоится день открытых дверей для всех спортивных школ города. Там можно познакомиться с тренерами и с видами спорта, которыми можно занять детей;

около 15 видов спорта предлагают четыре спортивные школы города: плавание, баскетбол, волейбол, художественную гимнастику, аэробику, академическую греблю, греблю на байдарках и каноэ, борьбу, тхэквондо, шахматы, биатлон, лыжные гонки и другие виды спорта;

бесплатные группы почти сформированы, но места ещё есть;

все школы предлагают платные группы для тех, кто не успел записаться в основные;

занятия предлагаются для детей от четырёх до 18 лет;

у всех школ есть сайты, где можно познакомиться с тренерами и расписанием.

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