Полтора года колонии получил стружанин за продажу несуществующей кабины трактора
Струго-Красненский районный суд вынес приговор 25-летнему местному жителю, который пытался продать несуществующую кабину трактора через «Авито». Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
В марте 2022 года мужчина разместил объявление на «Авито» о продаже кабины трактора МТЗ стоимостью 130 тысяч рублей, которой он не располагал.
На объявление откликнулась жительница другого региона, которая через посредника договорилась о покупке кабины. Злоумышленник попросил внести предоплату 50 %, после чего обещал отправить кабину через службу доставки. Но, получив предоплату в размере 65 тысяч рублей, мужчина исчез. Женщина обратилась за помощью в полицию.
На судебном заседании мужчина свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном.
Суд назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. С осуждённого в пользу потерпевшей в счёт возмещения ущерба взыскали 65 тысяч рублей.