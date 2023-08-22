Полтора года колонии получил стружанин за продажу несуществующей кабины трактора

19:12, 22 августа 2023, ПАИ

Струго-Красненский районный суд вынес приговор 25-летнему местному жителю, который пытался продать несуществующую кабину трактора через «Авито». Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В марте 2022 года мужчина разместил объявление на «Авито» о продаже кабины трактора МТЗ стоимостью 130 тысяч рублей, которой он не располагал.

На объявление откликнулась жительница другого региона, которая через посредника договорилась о покупке кабины. Злоумышленник попросил внести предоплату 50 %, после чего обещал отправить кабину через службу доставки. Но, получив предоплату в размере 65 тысяч рублей, мужчина исчез. Женщина обратилась за помощью в полицию.

На судебном заседании мужчина свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. С осуждённого в пользу потерпевшей в счёт возмещения ущерба взыскали 65 тысяч рублей.