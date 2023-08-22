Нового артиста труппы представил Псковский театр драмы

13:39, 22 августа 2023, ПАИ

Алексей Ухов, ведущий артист Русского драматического театра «Мастеровые» из города Набережные Челны, обладатель профессиональных наград, пополнил труппу Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина в новом творческом сезоне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Алексей Ухов – с 2014 по 2023 год ведущий актер театра «Мастеровые». В Набережных Челнах исполнил более тридцати ролей в современном и классическом репертуаре, среди них – Хлестаков в «Ревизоре» Н. Гоголя, Генри Хиггинс в «Пигмалионе» Б. Шоу, Шариков в «Собачьем сердце» М. Булгакова, Тузенбах в «Трех сестрах» А. Чехова, полковник Арбэтнот в «Убийстве в Восточном экспрессе» А. Кристи и другие. Также был занят в спектаклях для детей.

В 2023 году Алексей Ухов завоевал приз Фестиваля театров малых городов России за лучшую мужскую роль (Димка в спектакле «То самое» по пьесе Д. Калинина). За роль Виктора в спектакле «Варшавская мелодия» артист стал лауреатом Республиканской профессиональной театральной премии «Тантана-2020»; за роль Хлестакова в спектакле «Ревизор» – лауреатом Международного фестиваля русских театров России – 2017 в номинации «Лучшая мужская роль».

Новый артист псковской труппы будет занят в беби-спектакле «Большое космическое путешествие», премьера которого намечена на конец сентября.

За последние годы коллектив Псковского театра драмы пополнился как опытными артистами, ранее служившими в других театрах (Линда Ахметзянова и Георгий Болонев из новосибирского театра «Красный факел», Сергей Скобелев из Тюменского БДТ, Максим Митяшин из Небольшого драматического театра), так и молодыми актерами – выпускниками театральных вузов (Александра Кашина – выпускница ГИТИСа).