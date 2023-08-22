Новое звуковое оборудование установят на большой сцене драмтеатра в Пскове

16:44, 22 августа 2023, ПАИ

Новое звуковое оборудование установят на большой сцене Псковского академического театра драмы. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 22 августа сообщил худрук театра Дмитрий Месхиев.

За счёт нового оборудования звук на большой сцене будет качественным. «Сейчас есть некоторые проблемы с этим», - обратил внимание Месхиев.

По его словам, аппаратура «едет буквально со всех концов света». «Потом нужно будет время на установку, на тестирование, на обучение персонала работе на новых пультах. Но зато нам этой аппаратуры лет на 10 вперед точно хватит», - добавил художественный руководитель.

Кроме того, Дмитрий Месхиев коротко рассказал о ремонте фасада театра. Он уточнил, что в этом году завершить его не получится, осенью работы приостановят до весны и уже в следующем году фасад окончательно приведут в порядок.