Десятиметровое полотно государственного флага развернули в Опочке

23:50, 22 августа 2023, ПАИ

В Опочке в парке Победы развернули десятиметровое полотнище триколора. Об этом сообщила газета «Красный маяк».

Это событие произошло в День Государственного флага Российской Федерации. Праздничный полдень 22 августа стал для опочан возможностью выразить уважение и гордость к своей Родине. Посетителям парка помогли в этом юнармейцы, которые в начале акции раздали местным жителям и гостям города ленточки-триколоры, поздравив прохожих с государственным праздником.

Стоит отметить, что под огромным полотнищем российского флага собрались не только юные патриоты, но и все желающие посетители парка Победы. Ещё одну патриотическую акцию – раздачу информационных листовок под названием «Флаг Родины моей» – провели в этот день работники районной библиотеки.