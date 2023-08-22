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Общество

Десятиметровое полотно государственного флага развернули в Опочке

В Опочке в парке Победы развернули десятиметровое полотнище триколора. Об этом сообщила газета «Красный маяк».

Фото газеты «Красный маяк»

Это событие произошло в День Государственного флага Российской Федерации. Праздничный полдень 22 августа стал для опочан возможностью выразить уважение и гордость к своей Родине. Посетителям парка помогли в этом юнармейцы, которые в начале акции раздали местным жителям и гостям города ленточки-триколоры, поздравив прохожих с государственным праздником. 

Стоит отметить, что под огромным полотнищем российского флага собрались не только юные патриоты, но и все желающие посетители парка Победы. Ещё одну патриотическую акцию – раздачу информационных листовок под названием «Флаг Родины моей» – провели в этот день работники районной библиотеки.

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