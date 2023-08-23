Пскович взял бронзу на чемпионате мира по тхэквондо ИТФ

10:30, 23 августа 2023, ПАИ

Псковский спортсмен Эдгар Гиносян занял третье место на чемпионате мира по тхэквондо ИТФ среди ветеранов в разделе «формальный комплекс». Соревнования проходят в Казахстане с 19 по 26 августа. Об этом сообщается в группе псковской областной федерации тхэквондо ИТФ в соцсети «ВКонтакте».

В предварительных боях спортсмен одержал победу над спортсменами из Швеции и США. Всего в формальный комплекс вошло 18 упражнений.

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