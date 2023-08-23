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Псковичка завоевала серебро на первенстве мира по тхэквондо

Псковская спортсменка Александра Никитина стала серебряным призёром первенства мира по тхэквондо ИТФ среди юниорок от 16 до 17 лет в весовой категории до 64 килограммов. Соревнования проходят в Казахстане с 19 по 26 августа. Об этом сообщается в группе Псковской областной федерации тхэквондо ИТФ в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа Псковской областной федерации тхэквондо ИТФ в соцсети «ВКонтакте»

Отметим, что в предварительных боях псковичка выиграла у соперниц из Кыргызстана, Северной Кореи и Казахстана.

Напомним, что это уже четвёртая индивидуальная награда псковичей в рамках первенства и чемпионата мира по тхэквондо ИТФ. До этого третье место занимали Анна Кузьмина и Эдгар Гиносян, а ещё одним серебряным призёром стал Артём Тихомиров.

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