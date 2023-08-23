Соревнования по ловле рыбы донной удочкой пройдут в Пскове

15:16, 23 августа 2023, ПАИ

Третий этап Любительской фидерной лиги Псковской области по ловле рыбы донной удочкой пройдёт в Пскове на правом берегу реки Великой 23 сентября. Об этом сообщается в группе «Рыболовнаясемья.РФ» в соцсети «ВКонтакте».

Участие в соревнованиях примут мужчины и женщины от 16 лет. Отметим, что организаторы допустят на соревнования любителей и спортсменов не выше второго спортивного разряда.

По условиям соревнований в зачёт будет принята любая пойманная рыба кроме той, что занесена в Красную книгу, поймана в чужом секторе или зацепила снасть соседа при вываживании. Продолжительность ловли составит пять часов.

Для участия в соревнованиях участники сдадут взнос в размере 500 рублей. Победителем станет спортсмен, поймавший больше рыбы по показателю общего веса.

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