Соревнования по ловле рыбы донной удочкой пройдут в Пскове
Третий этап Любительской фидерной лиги Псковской области по ловле рыбы донной удочкой пройдёт в Пскове на правом берегу реки Великой 23 сентября. Об этом сообщается в группе «Рыболовнаясемья.РФ» в соцсети «ВКонтакте».
Участие в соревнованиях примут мужчины и женщины от 16 лет. Отметим, что организаторы допустят на соревнования любителей и спортсменов не выше второго спортивного разряда.
По условиям соревнований в зачёт будет принята любая пойманная рыба кроме той, что занесена в Красную книгу, поймана в чужом секторе или зацепила снасть соседа при вываживании. Продолжительность ловли составит пять часов.
Для участия в соревнованиях участники сдадут взнос в размере 500 рублей. Победителем станет спортсмен, поймавший больше рыбы по показателю общего веса.
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