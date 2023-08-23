Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Соревнования по ловле рыбы донной удочкой пройдут в Пскове

Третий этап Любительской фидерной лиги Псковской области по ловле рыбы донной удочкой пройдёт в Пскове на правом берегу реки Великой 23 сентября. Об этом сообщается в группе «Рыболовнаясемья.РФ» в соцсети «ВКонтакте».

Фото ПАИ

Участие в соревнованиях примут мужчины и женщины от 16 лет. Отметим, что организаторы допустят на соревнования любителей и спортсменов не выше второго спортивного разряда.

По условиям соревнований в зачёт будет принята любая пойманная рыба кроме той, что занесена в Красную книгу, поймана в чужом секторе или зацепила снасть соседа при вываживании. Продолжительность ловли составит пять часов.

Для участия в соревнованиях участники сдадут взнос в размере 500 рублей. Победителем станет спортсмен, поймавший больше рыбы по показателю общего веса.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем специальном Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 августа 2023

Соревнования по ловле рыбы донной удочкой пройдут в Пскове

23 августа 2023

Псковичка завоевала серебро на первенстве мира по тхэквондо

23 августа 2023

ФК «Луки-Энергия» сегодня сыграет во втором раунде «Пути регионов» Кубка России по футболу

23 августа 2023

Пскович взял бронзу на чемпионате мира по тхэквондо ИТФ

22 августа 2023

ФК «Псков» проведёт завтра ответный полуфинальный матч с командой СШ «Ленинградец»

22 августа 2023

Четыре команды из Псковской области примут участие в первенстве Северо-Запада по футболу

22 августа 2023

Гребцы ПсковГУ выиграли в матчевой встрече со студентами Горного университета

22 августа 2023

Псковичка выступит на первенстве мира по джиу-джитсу в Казахстане


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...