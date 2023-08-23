Михаил Ведерников заявил, что надеется увидеть на посту Новоржевского района нового главу

17:47, 23 августа 2023, ПАИ

Всё, что удалось сделать при участии правительства области в Новоржевском районе в последние годы, было сделано вопреки позиции администрации муниципалитета и его главы. Об этом на встрече с активом Новоржевского района 23 августа сказал губернатор Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Глава региона поблагодарил жителей за активность и вклад в развитие региона. «Если говорить про Новоржевский район, без малого 700 млн рублей за время нашей работы региональных и федеральных средств привлечено в район. Но, как мы с вами хорошо знаем, делаем мы это всё вопреки позиции действующей администрации и главы. Сейчас мы несколько точек проехали, посмотрели. Все вопросы, которые люди задают, – конечно, это вопросы, которыми должна заниматься местная власть», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор выразил надежду, что по результатам предстоящих выборов в муниципальном округе удастся сформировать активное Собрание, а затем выбрать по итогам конкурса главу района, с которым в последующем областное правительство сможет конструктивно работать.

«Времени, к сожалению, упущено много, и все эти огромные возможности, которые на сегодняшний день есть, мы их с вами полностью использовать не можем, хотя, конечно, благодаря вашей активности, включённости, депутатскому корпусу что можно было сделать, мы с вами сделали. И, наверное, это единственные точки роста, которые в районе видны», – добавил Михаил Ведерников.