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Политика

Армен Мнацаканян: Новоржевский район абсолютно не готов к отопительному сезону

Проблему неготовности Новоржевского района к отопительному сезону обозначил на встрече губернатора Михаила Ведерникова с жителями муниципалитета вице-спикер областного Собрания Армен Мнацаканян – территория входит в границы округа депутата. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото пресс-службы Псковского обалстного Собрания депутатов

Армен Мнацаканян обратил внимание, что на последней сессии депутаты районного Собрания обсуждали этот вопрос, глава не присутствовала, варианты решений не представила.

«Мы пришли к выводу, что район вообще не готов к отопительному сезону, абсолютно», – поделился опасениями депутат и обратился к губернатору с просьбой помочь новоржецам, «чтобы быть более-менее готовыми».

Михаил Ведерников успокоил присутствующих, сообщив, что ситуация во всех районах на контроле правительства и профильного комитета – независимо от того, как выстроены отношения с главой района.

«Вопрос не в главе, а в том, что в каждом районе живут люди. Конечно, нужно сделать всё, чтобы они зимой себя комфортно чувствовали», – добавил губернатор.

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