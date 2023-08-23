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Бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии посетил локнянский штаб «Мы вместе»

23 августа заместитель командующего Воздушно-десантными войсками РФ, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии гвардии генерал-майор Алексей Наумец посетил штаб «Мы вместе» в посёлке Локня и встретился с активистами штаба. Об этом ПАИ сообщила газета «Восход». 

Фото газеты «Восход»

На встрече присутствовала глава Локнянского района Нина Степанова. 

Заместитель председателя регионального отделения общественной организации «Союз женщин России», руководитель районного отделения Татьяна Грызлова рассказала о работе штаба – о сборе гуманитарной помощи для наших военнослужащих в СВО, плетении маскировочных сетей.

Алексей Наумец ответил на вопросы активистов штаба, поблагодарил локнянцев за нужную работу, обещал помочь с отправкой посылок бойцам в зону СВО.

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