Андрей Беляев продолжит работу главой администрации Великих Лук
Депутаты Великолукской городской Думы на сессии в четверг, 24 августа, определили победителя конкурса на пост главы администрации города. Им стал действующий глава городской администрации Андрей Беляев, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
На конкурс заявились два кандидата: Андрей Беляев и заместитель главы администрации Великих Лук Сергей Бурачёнок. Обоих конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе.
На сессии депутаты заслушали выступления кандидатов с их видением развития города. Тайным голосованием, в котором приняли участие 23 депутата, победителем был назван Андрей Беляев. За него было отдан 21 голос, за Сергея Бурачёнка — 2.
Андрей Беляев поблагодарил депутатов за оказанное доверие. «Обязуюсь впредь показать свои лучшие профессиональные стороны на благо жителей города, чтобы доверие оправдать в полном объеме», - сказал он.