Андрей Беляев продолжит работу главой администрации Великих Лук

11:32, 24 августа 2023, ПАИ

Депутаты Великолукской городской Думы на сессии в четверг, 24 августа, определили победителя конкурса на пост главы администрации города. Им стал действующий глава городской администрации Андрей Беляев, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

На конкурс заявились два кандидата: Андрей Беляев и заместитель главы администрации Великих Лук Сергей Бурачёнок. Обоих конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе.

На сессии депутаты заслушали выступления кандидатов с их видением развития города. Тайным голосованием, в котором приняли участие 23 депутата, победителем был назван Андрей Беляев. За него было отдан 21 голос, за Сергея Бурачёнка — 2.

Андрей Беляев поблагодарил депутатов за оказанное доверие. «Обязуюсь впредь показать свои лучшие профессиональные стороны на благо жителей города, чтобы доверие оправдать в полном объеме», - сказал он.