Автомобиль Kia вылетел в кювет в Плюсском районе
Водитель автомобиля Kia Sportage не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел в кювет. ДТП произошло в селе Ляды Плюсского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Пострадавших нет.
По предварительным данным, водителю стало плохо за рулём, прямо во время движения автомобиля у него прихватило сердце.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
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