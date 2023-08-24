Автомобиль Kia вылетел в кювет в Плюсском районе

17:22, 24 августа 2023, ПАИ

Водитель автомобиля Kia Sportage не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел в кювет. ДТП произошло в селе Ляды Плюсского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Пострадавших нет.

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулём, прямо во время движения автомобиля у него прихватило сердце.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.