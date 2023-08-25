Дмитрий Медведев: ЕР должна победить на выборах в условиях высокого доверия населения

14:27, 25 августа 2023, ПАИ

Как сообщает сайт ER.ru, победа «Единой России» на осенних выборах должна быть одержана при высоком доверии граждан и в ходе нормальной конкурентной борьбы – с качественной защитой результатов голосования, подчеркнул председатель партии Дмитрий Медведев на ВКС с главами регионов – лидерами партийных списков на региональных выборах. Участие в ней приняли секретарь Генсовета Андрей Турчак и руководитель думской фракции Владимир Васильев.

«Большинство высших должностных лиц регионов сегодня избирается от «Единой России». Как, впрочем, и в прежние годы. У нас общая программа и общие цели, которые поставлены президентом страны», – цитата с сайта Дмитрия Медведева.

В свою очередь, Андрей Турчак отметил, что выдвижение от партии даёт свои преимущества и накладывает ответственность. «Во всех регионах, где в сентябре пройдут выборы, наполняем конкретными задачами региональные разделы народной программы. Впервые делаем это и в новых регионах», – отметил он, уточнив: по всей стране собрано более 860 тысяч предложений, проведены десятки тысяч встреч с жителями.

«Вовлечение людей в решение актуальных для регионов и муниципалитетов задач – ключевой показатель эффективности партии», – подчеркнул Андрей Турчак.

Дмитрий Медведев, в свою очередь, указал на то, что необходимо усилить работу по информированию жителей о результатах реализации народной программы, чтобы укрепить доверие к партии. Главная задача на следующий финансовый год – полное обеспечение всех финансовых обязательств страны, которые предусмотрены в народной программе, а также продолжение проектов, которые определяют качество жизни. Один из ключевых приоритетов – помощь фронту, участникам специальной военной операции и членам их семей. Есть множество других задач социального плана. Страна живёт в режиме «Всё для фронта, всё для победы», но и текущие проблемы надо решать.

Итоги реализации партийной программы и проектов в социальной сфере, экономике, энергетике, здравоохранении и культуре представили действующие губернаторы. Они отметили, что жители высоко оценивают работу партии.

Председатель партии поблагодарил глав субъектов, которые уже не первый год руководят регионами и отделениями «Единой России».

«Спасибо вам за помощь людям. И в особенности – за поддержку тех, кто находится на переднем крае специальной военной операции, и их семей. Это большая и ответственная работа, которая сейчас очень важна», – сказал Дмитрий Медведев.

В заключение он подчеркнул, что сторонники «Единой России» на осенних выборах станут основой для работы на президентской кампании в 2024 году.

«Нужно будет уделить пристальное внимание взаимодействию с избирателями, повысить в их глазах престиж партии. Уверен – вы сделаете всё возможное, чтобы добиться весомых, неоспоримых результатов в ходе голосования», – сказал он.

В единый день голосования пройдёт 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней – 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах состоятся выборы губернаторов, в Хабаровске – мэра города. В Крыму выберут депутата Госдумы по одномандатному округу № 19, в Липецкой области – по одномандатному округу № 144, в Карачаево-Черкесской Республике – по одномандатному округу № 16, в Красноярском крае – по Дивногорскому одномандатному избирательному округу № 56.