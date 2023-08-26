Первый день фестиваля Crescendo прошёл в Пскове

23:55, 25 августа 2023, ПАИ

Первый день фестиваля Crescendo прошёл в Пскове, сообщает Telegram-канал ПАИ.

Напомним, что музыкальный фестиваль Crescendo с участием известного пианиста Дениса Мацуева и представителей молодого поколения российских музыкантов проходит 25 и 26 августа в Пскове. Сегодня симфонический гала-концерт состоялся в большом концертном зале Псковской областной филармонии.

26 августа в 17:00 зрителей приглашают в Зелёный театр на концерт «И классика, и джаз».

С подробной информацией и программой можно ознакомиться здесь.

Отметим, что музыкальный фестиваль Crescendo – ежегодный форум лучших представителей молодого поколения российских музыкантов – проходит в Псковской области при поддержке главы региона Михаила Ведерникова и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.