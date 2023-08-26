Аварийное отключение электричества произошло в Великих Луках
Аварийное отключение электроснабжения произошло в Великих Луках утром 26 августа, сообщается в телеграм-канале городской администрации.
«Аварийное отключение электроснабжения в районе улиц Гражданской и Дружбы с 8:15», — написали в администрации.
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