Успение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать

07:01, 28 августа 2023, ПАИ

Праздник Успения (кончины) Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии значится одним из двенадцати главных праздников православной церкви. Он предваряется строгим Успенским постом и празднуется православной церковью по новому стилю – 28 августа. В этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения, сообщает calend.ru.

После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова, а в его отсутствие жила в доме его родителей близ горы Елеонской. Для апостолов и всех верующих она была утешением и назиданием.

Беседуя с ними, Матерь Божия поведала о чудесных событиях Благовещения, бессеменного зачатия и нетленного от неё рождения Христа, его младенчества и всей земной жизни. Подобно апостолам, она насаждала и утверждала Христианскую церковь своим присутствием, словом и молитвами.

Обстоятельства Успения Божией Матери известны в Православной Церкви от времен апостольских. Дивна была жизнь Пречистой Девы, дивно и Успение её, как воспевает Святая Церковь: «Бог вселенной показует на Тебе, Царица, чудеса, превышающие законы природы». Пречистое тело Матери Божией было погребено на семейном кладбище. С самого погребения Ее христиане благоговейно чтили гроб Матери Божией и устроили на том месте храм. В храме хранились драгоценные пелены, которыми было повито пречистое и благоухающее тело.

Успенье Пресвятой Богородицы совершается после Успенского поста (период с 14 по 27 августа), который в народе назывался спожинками (или госпожинками), так как праздник Успения знаменовал собой завершение уборки урожая – спожинать означало дожинать. Слово спожинки превратилось в госпожинки по созвучию со словом госпоженка, как иногда в народе называли Богоматерь.

В день Успения Богородицы верующим желательно посетить богослужение и поставить свечи у иконы Божией Матери. Если такой возможности нет, стоит выделить хотя бы немного времени для молитвы дома или в другом месте, пишет газета «Известия».

Так как в праздник заканчивается Успенский пост, разрешается устроить застолье в кругу друзей и близких. Однако во всем нужно соблюдать умеренность: не переедать, не пить много алкоголя и постараться не слишком шуметь.

Кроме того, на время празднования Успения Богородицы следует отложить тяжелую физическую работу и посвятить себя размышлениям о смысле праздника и духовному очищению. Также в этот день нельзя вступать в конфликты, сквернословить и обижать кого-либо, особенно близких.

Согласно народным поверьям, незамужним девушкам нельзя стричься в день Успения. Чем больше волос будет срезано, тем позже девицу позовут замуж. Также запрещалось носить дырявую одежду и узкую, неудобную обувь. Считалось, что это может лишить человека радости жизни.