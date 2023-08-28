В Псковской области подвели итоги конкурса «Сотрудники патрульно-постовой службы полиции глазами детей»

08:53, 28 августа 2023, ПАИ

В Управлении МВД России по Псковской завершился тематический конкурс детского художественного творчества «Сотрудники патрульно-постовой службы полиции глазами детей», который проходил среди учащихся образовательных организаций, а также детей сотрудников органов внутренних дел. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Конкурс проходил в трёх возрастных категориях: от шести до восьми лет, от 9 до 11 лет и от 12 до 15. Участники постарались с помощью карандашей и красок представить рабочие будни сотрудников патрульно-постовой службы.

«Некоторым детям особенно четко удалось передать атмосферу службы в органах внутренних дел. Мероприятие данного характера направлены на воспитание патриотизма у детей, чувства гордости и уважения к сотрудникам полиции», – отметили в ведомстве.

Конкурсная комиссия определила лучшие работы:

Первая возрастная группа (от шести до восьми лет):

– первое место присуждено Анне Ивановой (восемь лет);

– второе место досталось Егору Басову (семь лет);

– третье место поделили Милана Ермакова (семь лет) и Роман Фадеев (семь лет).

Во второй возрастной группе (от 9 до 11 лет):

– первое место присуждено Егору Галкину (11 лет);

– второе место поделили Карина Демичева (11 лет) и Александра Лобанова;

– третье место присуждено Юлии Ежовой (11 лет).

В третьей возрастной группе (от 12 до 15 лет):

– первое место присуждено Надежде Болдышевой (14 лет);

– второе место досталось Тимофею Гусарову (15 лет);

– третье место присуждено Карине Павловой(14 лет).

Среди лучших работ, представленных юными художниками, конкурсная комиссия отметила рисунки следующих конкурсантов:

1) Аделины Матвеевой (3 года);

2) Светланы Садрутдиновой (9 лет);

3) Арины Васильевой (11 лет).