В Псковской области подвели итоги конкурса «Сотрудники патрульно-постовой службы полиции глазами детей»
В Управлении МВД России по Псковской завершился тематический конкурс детского художественного творчества «Сотрудники патрульно-постовой службы полиции глазами детей», который проходил среди учащихся образовательных организаций, а также детей сотрудников органов внутренних дел. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Конкурс проходил в трёх возрастных категориях: от шести до восьми лет, от 9 до 11 лет и от 12 до 15. Участники постарались с помощью карандашей и красок представить рабочие будни сотрудников патрульно-постовой службы.
«Некоторым детям особенно четко удалось передать атмосферу службы в органах внутренних дел. Мероприятие данного характера направлены на воспитание патриотизма у детей, чувства гордости и уважения к сотрудникам полиции», – отметили в ведомстве.
Конкурсная комиссия определила лучшие работы:
Первая возрастная группа (от шести до восьми лет):
– первое место присуждено Анне Ивановой (восемь лет);
– второе место досталось Егору Басову (семь лет);
– третье место поделили Милана Ермакова (семь лет) и Роман Фадеев (семь лет).
Во второй возрастной группе (от 9 до 11 лет):
– первое место присуждено Егору Галкину (11 лет);
– второе место поделили Карина Демичева (11 лет) и Александра Лобанова;
– третье место присуждено Юлии Ежовой (11 лет).
В третьей возрастной группе (от 12 до 15 лет):
– первое место присуждено Надежде Болдышевой (14 лет);
– второе место досталось Тимофею Гусарову (15 лет);
– третье место присуждено Карине Павловой(14 лет).
Среди лучших работ, представленных юными художниками, конкурсная комиссия отметила рисунки следующих конкурсантов:
1) Аделины Матвеевой (3 года);
2) Светланы Садрутдиновой (9 лет);
3) Арины Васильевой (11 лет).
В Псковской области подвели итоги конкурса «Сотрудники патрульно-постовой службы полиции глазами детей»