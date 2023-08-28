С 30 августа в Псковской области будет работать автобус помощи ЛДПР

17:28, 28 августа 2023, ПАИ

С 30 августа по 7 сентября в Псковской области будет работать команда автобуса помощи ЛДПР.

Первую остановку партийцы совершат в Великих Луках. За девять дней автобус помощи побывает в 22 городах и посёлках Псковской области, проедет более 2 300 километров.

На его борту будет работать кандидат на должность губернатора Псковской области, координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков, заместитель координатора Артём Васильев и агитаторы.

«Автобусы помощи ЛДПР курсируют по России с 1990-х годов, – рассказал Антон Минаков. – Во время остановок в Псковской области партийцы будут собирать обращения и просьбы граждан, гуманитарную помощь для участников СВО, знакомить псковичей с предвыборной программой партии. Маршрут автобуса любой желающий сможет найти на нашем сайте и в социальных сетях».

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Псковской области Минакова Антона Александровича.