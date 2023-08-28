Артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили в Опочецком районе
Снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили в Опочецком районе, сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Группа разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения идентифицировала артиллерийский снаряд диаметром 152 миллиметра у посёлка Строителей Опочецкого района.
Ранее сообщалось, что мину времён войны нашли в Псковском районе.
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28 августа 2023
Артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили в Опочецком районе