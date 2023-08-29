Печерянка незаконно прописала двух граждан Республики Таджикистан

12:52, 29 августа 2023, ПАИ

Жительница Печор фиктивно прописала двух иностранных граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в июле-августе 2023 года 43-летняя безработная местная жительница незаконно зарегистрировала в доме на улице Садовой 25-летних граждан Республики Таджикистан без их фактического пребывания по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются.