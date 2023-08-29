Печерянка незаконно прописала двух граждан Республики Таджикистан
Жительница Печор фиктивно прописала двух иностранных граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, в июле-августе 2023 года 43-летняя безработная местная жительница незаконно зарегистрировала в доме на улице Садовой 25-летних граждан Республики Таджикистан без их фактического пребывания по месту регистрации.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются.
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