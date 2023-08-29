Пскович лишился своего автомобиля за пьяную езду

11:59, 29 августа 2023, ПАИ

Псковский суд конфисковал автомобиль у местного жителя, осуждённого за езду в нетрезвом виде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Прокуратуры Псковской области.

В июле текущего года мужчина, будучи пьяным, ехал на автомобиле по улице Юбилейной в Пскове. Сотрудники ГИБДД в ходе проверки выяснили, что псковичу назначено административное наказание за езду в состоянии опьянения в апреле этого года.

Псковский городской суд признал псковича виновным в совершении предъявляемого ему преступления. Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1,5 года.

Транспортное средство, принадлежащее осуждённому и использованное им при совершении данного преступления, конфисковано в доход государства.