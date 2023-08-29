Автомеханик из Пскова вместо ремонта сдал чужой автомобиль на металлолом

12:21, 29 августа 2023, ПАИ

Автомеханик из Пскова вместо ремонта сдал чужой автомобиль на металлолом. Теперь его дело будет рассматривать суд, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину).

Следствие установило, что мужчина самостоятельно оказывал услуги по ремонту автомобилей. К нему с просьбой о ремонте обратилась женщина, вместо этого мастер решил продать её автомобиль, не получив на это согласия. Но покупатель не нашёлся, поэтому пскович сдал чужое имущество в металлолом.

Санкция п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с возможностью назначения дополнительных видов наказания в виде ограничения свободы.