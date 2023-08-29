Тело мужчины обнаружили в озере Невельского района
Тело 42-летнего мужчины обнаружили в озере Желвачёво Невельского района. Об этом сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Водолазная служба областной службы спасения извлекла тело мужчины из воды и передала его следственно-оперативной группе.
На месте работают специалисты поисково-спасательного отряда Великих Лук, сотрудники полиции и Следственного управления следственного комитета по Псковской области.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>