Тело мужчины обнаружили в озере Невельского района

15:50, 29 августа 2023, ПАИ

Тело 42-летнего мужчины обнаружили в озере Желвачёво Невельского района. Об этом сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Водолазная служба областной службы спасения извлекла тело мужчины из воды и передала его следственно-оперативной группе.

На месте работают специалисты поисково-спасательного отряда Великих Лук, сотрудники полиции и Следственного управления следственного комитета по Псковской области.

Обстоятельства произошедшего выясняются.