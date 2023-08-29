Льготы или деньги: псковичи должны выбрать форму соцуслуг до 1 октября

21:45, 29 августа 2023, ПАИ

Более 65 тысяч федеральных льготников в Псковской области до 1 октября должны определиться с выбором набора социальных услуг. Об этом в ходе прямого эфира в Центре управления регионом рассказала управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова.

Получатели ежемесячной денежной выплаты, имеющие право на набор социальных услуг, должны определиться: получать его в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Как не ошибиться в выборе?

– Давайте начнём с того, что такое ежемесячная денежная выплата и кому она назначается.

– До 2005 года все льготы в России предоставлялись в натуральном виде. Например, бесплатные лекарства для инвалидов выдавались по рецепту врача. В 2005 году вступил в силу федеральный закон № 122. Часть льгот была монетизирована и превращена в ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). А со второй частью льгот граждане имеют право выбора – получать их в виде набора социальных услуг или также заменить на ежемесячную выплату.

Выплату получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы умерших (погибших) участников Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семьи погибших военнослужащих, а также граждане, пострадавшие от последствий радиации, и люди с инвалидностью всех групп. Сегодня в Псковской области более 65 тысяч человек являются получателями ЕДВ.

– Каков размер ежемесячной денежной выплаты?

– Размер выплаты зависит от категории получателей. Например, граждане с инвалидностью первой группы получают 4 957,95 рубля, с инвалидностью второй группы – 3 540,76 рубля, с инвалидностью третьей группы – 2 834,76 рубля.

– Если человек является федеральным льготником и получает ЕДВ, то он имеет право на набор социальных услуг (НСУ). Поясните, что это такое.

– НСУ – это перечень услуг, предоставляемых в соответствии с федеральным законом «О государственной социальной помощи». Набор включает лекарственное обеспечение, предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в пригородных электропоездах, а также в междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Стоимость полного денежного эквивалента набора социальных услуг с 1 февраля 2023 года составляет 1 469 рублей в месяц. В том числе это предоставление лекарственных препаратов, медизделий, продуктов лечебного питания (1 132 рубля), выдача путёвки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте или в междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Обращаю внимание, что граждане, имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях второй путёвки на санаторно-курортное лечение для сопровождающего их лица и на бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте, а также в междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

– Государство предоставляет возможность выбора между НСУ и денежной компенсацией его стоимости. Можно ли получать НСУ полным пакетом или выборочно? Расскажите об этом подробнее.

– При установлении ежемесячной денежной выплаты в первый год соцпакет предоставляется гражданам в натуральном виде автоматически.

Ветеранам боевых действий, которым выплата установлена с 24 июля 2023 года, ежемесячная денежная выплата выплачивается в полном размере без удержания стоимости НСУ.

В дальнейшем льготник принимает решение, в каком виде ему удобно получать социальные услуги: в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом заявление о сделанном выборе достаточно подать один раз до 1 октября текущего года. После этого нет необходимости ежегодно подтверждать своё решение. Поданное заявление будет действовать с января следующего года до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор. Законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

– Как подать заявление?

– Удобно и просто сделать это на портале «Госуслуги» или на сайте СФР. Можно также обратиться в МФЦ или в клиентскую службу отделения Социального фонда по месту жительства.

– Почему при выборе предпочтение лучше отдать услугам, а не денежному эквиваленту? Как такой выбор отражается на жизни человека?

– Сегодня в Псковской области из 65 тысяч федеральных льготников 30 % получают лекарственное обеспечение в натуральной форме. При этом хочу отметить, что граждане, отказавшиеся от получения полного набора социальных услуг либо от его лекарственной составляющей, не смогут получать бесплатно необходимые препараты и у них возникнет необходимость их приобретения за собственные средства. Такая нагрузка для семейного бюджета может оказаться непосильной.

Если вы выбрали денежную компенсацию НСУ, но со временем поняли, что ошиблись, восстановить право на получение набора в натуральном виде можно только после подачи соответствующего заявления в Социальный фонд. В течение года изменить выбор нельзя, поэтому людям с нестабильным состоянием здоровья рекомендую тщательно взвешивать решение об отказе от получения лекарственной составляющей набора НСУ.

– Напомните, как записаться на приём в клиентскую службу Социального фонда?

– Записаться на приём можно дистанционно через портал «Госуслуги» и сайт СФР. На сайте СФР нужно зайти в раздел «Гражданам» – «Личный кабинет гражданина» – «Предварительная запись в СФР». Также можно записаться на приём через контакт-центр отделения по телефону 8-800-200-00-98.